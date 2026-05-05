Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Soruşturma kapsamında türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Davanın ilk duruşmasının 22 Haziran’da görüleceği bildirildi.

Türkiye’yi sarsan Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan İzzet Yıldızhan hakkında mahkeme kararını verdi.

İZZET YILDIZHAN TAHLİYE EDİLDİ

Ümraniye’de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili olarak, şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Yıldızhan hakkında mahkeme tarafından tahliyekararı verildi. İlk duruşmanın 22 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay, 19 Mart gecesi İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelmişti.

Olaydan yaklaşık 20 gün önce yarışma programıyla tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkisini sonlandıran rapçi Vahap Canbay, yeniden barışmak istediği öğrenildi.

İddiaya göre Canbay, bu süreçte arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istedi. Olayın yaşandığı sırada ise iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlarla bir grubun geldiği öne sürüldü.

Araçtan inen saldırganın, rapçi ve yanında bulunan kişilere ateş açtığı iddia edilirken, saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

