Günde üç fincan kahve, bir kafein tableti ve bir kutu kola... 45 yaşındaki Sapna Bidwall için bu liste keyifli bir içecek menüsü değil, dayanılmaz baş ağrılarıyla savaşmanın tek yoluydu. Nadir görülen bir nörolojik rahatsızlık nedeniyle beyni "aşağı sarkan" talihsiz kadın, iyileşmek için kafein bağımlısı olmak zorunda kaldı.

Temmuz 2023'te Hırvatistan’a tatile giden Sapna Bidwall, önce basit bir susuzluk sandığı, ardından mide bulantısı ve şiddetli kusma ile devam eden bir sağlık kriziyle karşılaştı. İngiltere’ye döndüğünde baş ağrıları o kadar şiddetlenmişti ki, genç kadın "başının patladığını" ve içinde bir tümör olduğunu hissetmeye başladığını belirtti. Doktorların başlangıçta menopoz veya telefon kullanımı gibi sebeplere bağladığı durum, aslında çok daha ciddi bir tablonun habercisiydi.

NADİR GÖRÜLEN ‘BEYİN SARKMASI’ TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda Sapna'ya Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SIH), halk arasındaki tabiriyle "beyin sarkması" teşhisi konuldu. Bu nadir durum, beyin omurilik sıvısının (BOS) dış zardaki küçük bir delikten sızması sonucu oluşuyor. Beyni çevreleyen bu koruyucu sıvının azalması, beyne sağlanan desteğin kaybolmasına ve beynin kafatası içinde aşağı doğru sarkmasına neden oluyor.

UZMANLARDAN KRİTİK KAHVE ÖNERİSİ

Mirror'un haberine göre, teşhis sonrası doktorlar Sapna’ya bol miktarda kafein tüketmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre kafein, beyindeki kan damarlarını daraltıp beyin omurilik sıvısı üretimini geçici olarak artırıyor, böylelikle sızıntının oluşturduğu düşük basınç etkisi hafifleyebiliyor.

Normalde kahve içmeyi sevmeyen Sapna, hayata tutunabilmek için adeta bir kafein bağımlısına dönüştü. "Kafeinsiz bir hayat mümkün değildi" diyen kadın, ameliyat olana dek yoğun şekilde kahve ve kola tüketti.

OMURGASINDAKİ DELİK AMELİYATLA KAPANDI

9 haftalık dinlenme tedavisi sonuç vermeyen kadın, geçtiğimiz yıl mart ayında ameliyata alındı. Omurgasındaki 10 mm'lik deliğin kapatıldığı 3 saatlik başarılı operasyonun ardından Sapna, %98 oranında iyileştiğini duyurdu.

Ameliyattan uyandığı ilk an, bir yıldır ilk kez kafein almadığı halde başının ağrımadığını fark eden Sapna, şimdi normal hayatına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak isteyen Sapna, "İnsanlar bu durumu sadece migren sanıyor ama gerçek çok daha derin" diyerek benzer belirtiler yaşayanları uyarıyor.

Uzmanlara göre kafein, bu tür vakalarda geçici bir destek sağlasa da kalıcı çözüm altta yatan sorunun doğru teşhis ve tedavisinden geçiyor.

