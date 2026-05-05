İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), saatler süren kanser tedavisini sadece 1 dakikaya indiren yeni bir immünoterapi enjeksiyonunu kullanıma sundu. On binlerce hastaya umut olan bu yöntem, hastanede bekleme sürelerini %90 oranında azaltarak sağlık sisteminin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 14 bin kişinin kanser tedavisinde kullanılan “pembrolizumab” adlı immünoterapi ilacı, yeni enjeksiyon formuyla uygulanmaya başlandı.

2 SAATLİK TEDAVİ 1 DAKİKAYA İNİYOR

Akciğer, meme, rahim ağzı gibi 14 farklı kanser türünde etkili olan bu yöntem daha önce 2 saati bulan hastane mesaisini, kanserin türüne göre 3 haftada bir 1 dakika ya da 6 haftada bir 2 dakika gibi kısa sürelere indiriyor.

Bu dönüşüm sadece hastalar için değil, hastane personeli için de büyük kolaylık sağlıyor. Daha önce eczane ekiplerinin steril koşullarda uzun sürede hazırladığı serum torbalarının yerini, uygulamaya hazır enjeksiyonlar aldı.

KANSERLE MÜCADELEDE 'CAN SİMİDİ' OLACAK

NHS yetkilileri ve sağlık uzmanları, bu adımı kanserle mücadelede bir "can simidi" ve "modernizasyon" olarak nitelendiriyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Wes Streeting, hızlı tedavinin hastaların iyileşme sürecine psikolojik ve fiziksel katkı sağladığını vurgularken, uzmanlar bu tür yeniliklerin sınırlı sağlık kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması adına hayati önem taşıdığını belirtiyor.

