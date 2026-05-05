Anadolu Ajansı
Kurban öncesi ihaleye çıkıyor! TİGEM, 400 küçükbaş hayvan satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Kurban Bayramı öncesi 400 reforme morkaraman küçükbaş hayvanın satışı için ihaleye çıkıyor.
Genel müdürlüğün, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma ait toplam 400 reforme morkaraman ırkı küçükbaş, açık artırma usulüyle partiler halinde satılacak.
İHALE 14 MAYIS'TA!
İhale, 14 Mayıs saat 14.00'te Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, alım-satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak.
İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde, "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.
