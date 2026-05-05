Nisan ayında enflasyonunun beklenenden daha yüksek gelmesinin ardından "Temmuzda ara zam yapılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Meclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, merak edilen soruya cevap verdi.

Memur ve emekli zammı için kritik öneme sahip enflasyon rakamları dün açıklandı. Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı. Enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Milyonların merak ettiği soru ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soruldu.

"ARA ZAM ÇALIŞMASI VAR MI?"

Güler, Meclis'te şirketlere vergi avantajı sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifi ile ilgili detayları paylaştı. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Güler'e "Ara zamla ilgili bir çalışma var mı?" diye soruldu.

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? AK Parti'den merak edilen soruya cevap

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

Güler ise böyle bir çalışmanın olmadığını belirtti. Güler, "Şu an da hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

"PETROLDEKİ KIRILGANLIK ENFLASYONDA BASKI OLUŞTURDU"

Petrol fiyatlarındaki yükselişine enflasyona neden olduğunu belirten Güler, "Tabii arkadaşlar malum özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışa sebebiyet verdi. Biz hem çalışanlarımızı hem emeklilerimiz hem dar gelirli vatandaşlarımızı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok ifade etmek isterim." dedi.

