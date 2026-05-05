Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını da vurdu. Brent petrolün varil fiyatı 120 dolar sınırına kadar yükselirken, dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs'tan petrolle ilgili korkutan bir analiz geldi.

MOTORİN 80 LİRAYA ÇIKMIŞTI Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta da zam olarak yansıyor. Savaşla birlikte eşel mobil sistem devreye alınmasına rağmen motorinin litresi 80 liraya kadar yükselmişti.



TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI Türkiye'de şu an benzinin litresi şehirlere göre 64-66 lira seviyelerinde, motorinin litresi ise 71-74 lira seviyelerinde satılıyor. Ancak Goldman Sachs'ın son analizi fiyatların daha da artacağına işaret ediyor.

101 GÜNLÜK STOK KALDI Goldman Sachs, Hürmüz krizi sonrası dünyanın petrol stoklarındaki daralmaya dikkat çekti. Bankaya göre, küresel petrol stokları, dünya talebinin sadece 101 günlük seviyesine kadar geriledi.



SON YILLARIN EN DÜŞÜĞÜ... Goldman Sachs, mevcut durumun devam etmesi halinde küresel petrol stoklarının mayıs sonuna kadar 98 güne düşebileceğini öngördü. Bu seviye son yılların en düşük stok tamponlarından biri olarak dikkat çekiyor.



STOKLARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ Stoklardaki düşüşün ana nedeni Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişini kapalı olması. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan bu hat üzerindeki aksaklıklar, piyasadaki arz dengesini doğrudan etkiliyor.



BÖLGESEL RİSKLER ARTIYOR Banka, toplam stokların yaz aylarında kritik minimum seviyelere inmediğini belirtse de, bazı bölgelerde ve belirli ürünlerde arz kayıplarının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Özellikle rafine ürünlerdeki daralma dikkat çekiyor.



YAZ AYLARI KRİTİK! Analistler, stokların henüz tamamen kritik seviyelere inmediğini ancak mevcut hızla erimenin sürmesi

halinde yaz aylarında piyasalarda daha sert fiyat hareketleri görülebileceğini belirtiyor.

STOKLARIN ERİMESİ HALİNDE NE OLUR? Petrol stoklarının azalması halinde üretim, ihtiyacı karşılayamayacak. Bu durumda birçok ülke petrole ulaşmakta sıkıntı yaşayacak. Bu durumda akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıyacak

