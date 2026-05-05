Hürmüz’deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan İran Meclis Başkanı Kalibaf, "ABD ile müttefikleri ateşkesi ihlal ederek ve abluka uygulayarak deniz taşımacılığını, enerji güvenliğini tehlikeye attı" ifadelerini kullandı. Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denklem kurulma aşamasında" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD İran hattındaki Hürmüz çıkmazı sürerken Washington’un ablukasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle tehlikeye atıldığını ancak mevcut durumun Washington için "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

İrandan ateşkes ihlali vurgusu! Hürmüzde yeni denklem kuruluyor

"HÜRMÜZ'DE YENİ BİR DENKLEM KURULUYOR"

X hesabından paylaşımda bulunan Kalibaf, "Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır. Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denklem istikrara kavuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ HENÜZ BAŞLAMADIK"

Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, "Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile." ifadesini kullandı.

Öte yandan İran’dan ABD’nin ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi ile ilgili açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Arakçi, "Pakistan'ın iyi niyetli çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken, ABD'nin kötü niyetliler tarafından bataklığa tekrar sürüklenmekten sakınması gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük Projesi, çözümsüzlük projesidir" ifadelerini kullandı.

