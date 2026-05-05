İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye "Özgürük Projesi" uyarısı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirtti. Arakçi, "Pakistan'ın iyi niyetli çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken, ABD'nin kötü niyetliler tarafından bataklığa tekrar sürüklenmekten sakınması gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük Projesi, çözümsüzlük projesidir" ifadelerini kullandı.
İran’dan ABD’nin ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi ile ilgili açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirtti.
Arakçi, "Pakistan'ın iyi niyetli çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken, ABD'nin kötü niyetliler tarafından bataklığa tekrar sürüklenmekten sakınması gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük Projesi, çözümsüzlük projesidir" ifadelerini kullandı.
