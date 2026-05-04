Beşiktaş, Milot Rashica’nın uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica’nın uyluk kemiği alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR A Milli Takım'ın maçlarının stadyumları ve tarihleri belirlendi

KULÜPTEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın ısınma bölümünde sol dizinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartılan futbolcumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiş olup Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası