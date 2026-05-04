Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, Premier Lig'de konuk olduğu Chelsea'yi 3-1 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, haftalardır galibiyete hasret olan Chelsea'ye konuk oldu.

PEREIRA ETKİSİ SÜRÜYOR

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı ve Vitor Pereira yönetiminde ligdeki 7. galibiyetini aldı. Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 52. dakikalarda Taiwo Awoniyi ve 15. dakikada Igor Jesus (P) kaydetti. Chelsea'nin tek golünü ise 90+3. dakikada Joao Pedro attı.

DÜŞME HATTINDAN 6 PUAN UZAKLIKTA

Bu skorla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Nottingham Forest, puanını 42 yaparak 16. sırada yer aldı ve düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Ligde 48 puanda kalan Chelsea ise 9. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı ağırlayacak. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.

