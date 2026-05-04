Gelecek sezon için forvet hattında önemli takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Gelecek sezona daha güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin, Gineli golcü Serhou Guirassy için atağa geçtiği belirtildi.

FENERBAHÇE'YE GİNELİ GOLCÜ

A Spor'un haberine göre; gelecek sezon golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki futbolcuyla görüşme yapıldığı ve Gineli santrforun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan, Fenerbahçe'de yeni yönetime konuyla ilgili rapor sunulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den 40 milyon avroluk golcü atağı: Şampiyonlar Ligi gol kralı geliyor

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon avro olan Gineli golcü Guirassy'nin, Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZON 26 GOL KATKISI

Alman devinde bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Serhou Guirassy, 20 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

DEVLER LİGİ'NDE GOL KRALI OLMUŞTU

30 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunda Devler Ligi'nde attığı 13 golle Barcelonalı Raphinha ile birlikte gol krallığını paylaşarak Altın Ayakkabı ödülünü almıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası