Uşak-İzmir yolunda meydana gelen zincirleme kazada avukat Mustafa Özlüer, eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Özlüer ailesinin yakınları son görevlerini yerine getirmek için Simav'daki Halil Ağa Camii’nde toplandı. Dört kişilik aile, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı.

Simav acı veda! Mustafa Özlüer ve ailesi yan yana toprağa verildi

Kazada hayatını kaybedenlerin Simav’ın tanınmış avukatlarından Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ile çocukları Nil ve Selin Özlüer olduğu öğrenilmişti.

Özlüer ailesinin cenazeleri, Simav İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nden alınarak babaevinin önüne getirildi. Burada ailenin yakınları taziyeler kabul etti. Dualar edilerek, helallik alındı.

Ardından cenazeler Halil Ağa Camii’ne götürüldü. İkindi namazını müteakip Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ve çocukları Nil (6) ile Selin (1) için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Tuğba Özlüer ve Mustafa Özlüer

Özlüer ailesinin cenazeleri, Yenimahalle Kabristanı’nda yan yana defnedildi.



Cenaze törenine Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak ve Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

