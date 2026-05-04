Uşak'ta 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi can verdi, 17 kişi ise yaralandı.
- Kazada Anadolu Turizme ait yolcu otobüsü ile 6 araç karıştı.
- Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
- İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
- 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizme ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
