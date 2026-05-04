Akademi’nin yeni kararlarıyla festivallerde ödül kazanan filmler Oscar’a aday olabilecek. Bu durum Türk yapımlarının önünü açabilir.

MURAT ÖZTEKİN- Akademi, gelecek sene yapılacak 99. Oscar Ödülleri için yeni kurallarını duyurdu. Oyuncuların aynı kategoride birden fazla aday olabilmesi, yapay zekâ kullanımı ve Oscar’a katılım hususunda yapılan değişiklikler dikkat çekti. Peki, bu kurallar ne manaya geliyor?

Artık bir sinema eseri, büyük festivallerde ödül kazanması durumunda da “En iyi Uluslararası Film” kategorisinde Oscar’a aday olabilecek. Böylece sanat filmlerine kapının daha çok aralanacağı Oscar’da bir ülkeden birkaç film yer alabilecek.

Ancak yeni dönemde devletlerin karar alma güçleri zayıflayarak, ülkelerin çeşitli sebeplerle aday yapmadığı filmlerin önü açılacak. Bu durum Türkiye’yi de yakından alakadar ediyor. Avrupa’daki festivallerde adından söz ettiren Türk yönetmenler artık önemli bir başarı yakalayamadıkları Oscar’da daha görünür olabilecekler. Fakat söz konusu filmlerin Batı’ya dönük ideolojik tonu sebebiyle ülkemizdeki tartışmalar artacak gibi görünüyor.

YAPAY ZEKÂYA NASIL BİR SINIR

Oscar’da yapay zekâya da sınırlama getiriliyor. Oyunculuk kategorilerinde yalnızca insanlar tarafından icra edilen performanslar, senaryoda sadece insanlar tarafından yazılmış eserler aday olabilecek. Kurgu, efekt ve seste ise yapay zekâya bir sınırlama bulunmuyor. Tersinden bakıldığında aslında sinemada yapay zekâ “araç” olarak meşrulaşıyor.

Akademi’nin adaylık ve yapay zekâya dair değişikliklerinin sağlıklı olduğunu savunan sinema eleştirmeni Kerem Akça, festivallerde öne çıkan Türk filmlerinin olduğunu kaydederek “Türkçe çekilmiş filmler adına önemli bir karar. Şimdiden zaferimizi kutlayabiliriz” yorumunda bulunuyor.

