ABD, İran’a saldırıyı tekrar başlatma sinyalleri veriyor. 77 ton yükle yaklaşık 100 asker taşıyan kargo uçakları peş peşe Orta Doğu ülkelerine iniyor.

Washington-Tahran gerilimi devam ederken, ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkati çeken yoğunluk gözlendi.

Uçuş takip uygulaması Flightradar24 üzerinden yapılan incelemede, 2 Mayıs’ta Avrupa’dan Orta Doğu ülkelerine intikal eden ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü. Bölgeye gönderilen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 77 ton kargo ve yaklaşık 100 asker taşıyabilen C-17A Globemaster III tipi askerî nakliye uçağı oluşturdu.

Askerî uçakların Orta Doğu'ya hareketliliği arttı: ABD yeniden yığınağa başladı

Öte yandan, yaklaşık 127 ton kargo taşıyabilen ABD Hava Kuvvetlerinin en büyük nakliye uçağı “Lockheed C-5M Super Galaxy” ve Boeing tarafından üretilen havada yakıt ikmal ve stratejik askerî nakliye uçağı “Boeing KC-46 Pegasus”ları da Avrupa ve Orta Doğu hava sahasında gözlendi.

Bölgeye doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 12 olduğu, bunların bir kısmının Almanya’dan havalandığı gözlemlendi.

Orta Doğu’ya giden uçaklar arasında Boeing KC-135R Stratotanker tipi askerî havada yakıt ikmal tanker uçakları da bulunurken, en az dört yakıt ikmal uçağının da İsrail ve çevresinde hareket ettiği görüldü.

Ayrıca Bahreyn çevresinde ABD’ye ait bir sinyal istihbaratı (SIGINT) keşif uçağı olan “Boeing RC-135W Rivet Joint” uçağı da havada gözlendi.

İSRAİL İŞARET BEKLİYOR

İsrail basını ise ordunun, deniz ablukasının bir anlaşma yapılmasını sağlamaması hâlinde ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı başlatacağını öngördüğünü ve bu yönde hazırlık yaptığını ileri sürdü. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper ile koordinasyon için görüştüğü belirtildi.

