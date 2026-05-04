Tarabya’daki Burger King şubesinde anne ve kızına “görünümleri” gerekçe gösterilerek yemek izni verilmemesi Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, "müşteri ayırma" ve "hizmetten kaçınma" suçlamasıyla inceleme başlattı.

Burger King Tarabya şubesinde yaşanan "insanlık dışı" ayrımcılık skandalına devletin en üst kademesinden tepki gecikmedi.

Bir müşterinin anne ve kızı için ısmarladığı yemeğin, "görünümleri" gerekçe gösterilerek restoranda yenmesine izin verilmemesi üzerine yükselen tepkiler, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, toplumun vicdanını yaralayan bu olaya ilişkin "Müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma" vurgusuyla sert bir açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen “müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma” konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz.

Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz.

Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez.

Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır"

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Tarabya'daki bir Burger King şubesinde yaşananlar vicdanları sızlattı. Maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızına sırf ekonomik durumlarının kötü olduğu gerekçesiyle restoranda oturarak yemek yeme izni verilmediği ve kapı dışarı edilmek istendiği aktarıldı.

Bir müşteri ise, kendi siparişiyle birlikte aileye de yemek alıp fişi teslim etmesine rağmen, bu sefer aile için masa servisi yapılmasına izin verilmedi. Yapılan bu insanlık dışı muamele sosyal medyada insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Olayın mağduru olan İsmigül Sevcan isimli kadın yaşanan onur kırıcı bu durum sonrasında yaşadıklarını anlattı.

"SADECE İÇERDE YEMEK YEMEK İSTEDİK"

İsmigül Sevcan olay günü görevlilere, "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" dedi.

Öte yandan olay sırasında gelen tepkilerin ardından anne ve kızına oturma izninin verildiği öğrenildi.

