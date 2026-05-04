Güneydoğu Anadolu dün akşam saatlerinde, tarihte eşine az rastlanır bir doğa olayına sahne oldu. "Süper hücre" ve "çoklu hücre" olarak adlandırılan dev fırtına sistemleri, sağanak, fırtına, yıldırım ve doluyu aynı anda kentlerin üzerine boşalttı. Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere 6 ilde hayatı durma noktasına getiren felakette bir kişi hayatını kaybetti.

Ancak risk henüz bitmiş değil. Meteoroloji uzmanları, basınç farkının rüzgarın şiddetini artırmaya devam edeceğini vurguladı.

Özellikle Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ hattında yarın da risk devam edecek.

Dere taşkınları, ani yıldırım düşmeleri ve dolu yağışına karşı "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı. NTV Haber'e konuşan uzmanlar, çarşamba itibarıyla sıcaklığın hızla yükseleceğini ve 20 derecelere kadar çıkacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporu ise şöyle: Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

