Elazığspor-Adana 01 maçında turlayan takım belli oldu
Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçını 4-2'lik skorla kazanan Elazığspor, rövanşta da Adana 01'i 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bordo beyazlı takımın finaldeki rakibi, Şanlıurfaspor'u eleyen Muğlaspor oldu.
Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur rövanş müsabakasında Seza Çimento Elazığspor, Adana 01 Futbol Kulübü'nü konuk etti.
ELAZIĞSPOR TUR BİLETİNİ ALDI
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-1'lik skorla kazanan Elazığspor, ilk maçtan aldığı 4-2'lik galibiyetle adını final turuna yazdırdı. Elazığspor'un galibiyet gollerini 20. dakikada Enes Soy ve 90+2. dakikada Sakıb Aytaç attı. Adana 01 Futbol Kulübü'nün beraberlik golü ise 61. dakikada Okan Derici'den geldi.
FİNALDE RAKİP MUĞLASPOR
Seza Çimento Elazığspor'un finaldeki rakibi, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u eleyerek finale yükselen Muğlaspor oldu.
