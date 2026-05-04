Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel krizlerin enerji piyasalarında belirsizliği artırdığını belirterek Türkiye’nin arz güvenliğinde sorun yaşamadığını vurguladı. Hedefin enerjide tam bağımsızlık olduğunu söyleyen Bayraktar, yerli kaynaklar ve yurt dışı arama faaliyetlerinin süreceğini açıkladı.

Küresel krizlerin tırmandığı bir atmosferde enerji piyasalarındaki istikrarsızlığa işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgesel gerginliklerin sektöre olan direkt etkilerini katıldığı canlı yayında değerlendirdi.

Bayraktar Türkiye’nin bu süreçte arz güvenliği açısından bir sorun yaşamadığını vurguladı. Enerjide bağımsızlığın temel hedef olduğunu ifade eden Bayraktar, geliştirilen politikaların dışa bağımlılığı azaltmaya odaklandığını söyledi.

ENERJİDE HEDEF TEK

Bakan Bayraktar'ın verdiği mesajlardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Kriz küresel bir kriz. Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Yeni normal, bu krizlerin hayatın bir parçası haline geldi.

İran'da başlayan süreç, belirsizlikler daha uzun süre devam edebilir. Ümit ediyorum, bölge bu yeni normale alışmaz. Büyük kırılganlıklar var. OPEC’ten Birleşik Arap Emirlikleri’nin ayrılması gibi... Belirsizlikler riskleri beraberinde getirir.

Bizim enerjide bir tane hedefimiz var. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi. Bizim geliştirdiğimiz bütün politikalar dışa bağımlılığı bitirmek üzere. Kendi ekipmanıyla petrolünü gazını arayan bir ülke var.

Dışa bağımlılığı bitirme hedefini ortaya koyduk. Muhalefete baktığımızda, Mavi Vatan’a masal diyorlar. Gemileri ne yapacağız kiralayalım diyenler var. Bu Türkiye'nin ortak menfaati, bunu güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor

MADEN TARTIŞMALARI

Madencilikte Türkiye’nin dünyanın en zengin 10 ülkesi arasında yer aldığını ifade eden Bayraktar, buna rağmen net ithalatçı konumda olunduğunu belirtti. Madenciliğin istihdam açısından önemine dikkat çeken Bayraktar, sektörde 150 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Muhalefetin madencilik politikalarını eleştiren Bayraktar, zeytin ağaçları üzerinden yapılan tartışmaların bazı maden sahalarının kapanmasına yol açtığını savundu.

Yerli kömür santrallerine yönelik düzenlemelere de karşı çıkıldığını belirten Bayraktar, “Belli alım garantileri vererek bu madenleri çalıştırıp ekonomiyi devam ettireceğiz” dedi ve ekledi:

"AK Parti dönemi son 23 yılda 13 bin ruhsat verildi. Çarpıcı bir rakam vereyim. Türkiye'de fiilen maden faaliyetine konu olan saha binde 18."

SOMALİ VE LİBYA'DAKİ ARAMALAR

Somali’de bugüne kadar sismik arama yapılmadığını söyleyen Bayraktar, “Bize tahsis edilen üç blokta çalışmalar yaptık. Oradan aldığımız verileri derleyerek, bir blokta Mogadişu açıklarında sondaj faaliyetini gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum buradan müjde paylaşırız” dedi.

Libya’da da bir kara ve bir deniz bloğu için lisans aldıklarını ifade eden Bayraktar, bölgede daha güçlü yer almak istediklerini söyledi.

Uluslararası anlaşmaların şeffaf olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Somali ile bu kapsamda bir anlaşmamız var. Meclis'in web sitesinde de vatandaşlarımız bulabilir. Yurt dışı kaynaklı bazı malum çevreler, bu anlaşmanın Türkiye'nin lehine Somali'nin aleyhine olduğunu yayıyor. Türkiye olarak biz büyük riskler alarak buradayız” dedi.

Bölgede güvenlik için iki fırkateynin görev yaptığını da sözlerine ekledi.

