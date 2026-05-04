İstanbul'da Küçükçekmece'de maskeli bir saldırgan kıraathane önünde bekleyen 3 akrabaya ateş açtı. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta bir kıraathanenin önünde bekleyen ve akraba olduğu öğrenilen Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç'ye kimliği belirlenemeyen maskeli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşet saçtı! 3 kişi kurşuna dizildi

KAYIPLARA KARIŞTI!

Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

