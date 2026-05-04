İstanbul'da maskeli saldırgan dehşet saçtı! 3 kişi kurşuna dizildi
İstanbul'da Küçükçekmece'de maskeli bir saldırgan kıraathane önünde bekleyen 3 akrabaya ateş açtı. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
2 dk önce
Küçükçekmece'de bir kıraathane önünde bekleyen üç akrabaya kimliği belirsiz maskeli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.
- Olay, Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi.
- Silahlı saldırıda Eyüp Ç., İbrahim Ç. ve Kıyas Ç. yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
- Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta bir kıraathanenin önünde bekleyen ve akraba olduğu öğrenilen Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç'ye kimliği belirlenemeyen maskeli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.
KAYIPLARA KARIŞTI!
Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Eyüp Ç, İbrahim Ç. ve Kıyas Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekiplerin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
