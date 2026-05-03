Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “hastanede silahlı saldırı” iddialarının emniyet birimlerince detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde ateşli silah kullanımına dair herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

YAKININI KAYBETTİ, KAPIYA ZARAR VERDİ

Açıklamada, "Söz konusu algının yakını vefat eden bir şahsın vefat sonrası yaşadığı üzüntüyle hastane içerisindeki bir kapıya zarar vermesi sonucu oluştuğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili olarak 'kamu malına zarar verme' kapsamında gerekli işlemler başlatılmış olup, silahlı saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

