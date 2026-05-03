TAG Otoyolu’nda etkili olan sağanak yağış zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, otoyolun Narlı Gişeleri mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu otomobil, yolcu otobüsü ve tırların da aralarında bulunduğu çok sayıda araç birbirine girdi.

1'İ AĞIR 5 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

