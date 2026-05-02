İstanbul Haliç'te bir berberin saç kesimi için 400 TL'ye anlaştığı turiste, 7.100 TL fatura çıkarması sosyal medyada gündem oldu. Berbere yönelik tepkilerin artmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ayrıca Fatih Belediyesi de fırsatçı berberi mühürledi. İşte detaylar...

Türkiye'de gün geçmiyor ki yeni bir fırsatçılık yaşanmasın. Bu kez fırsatçılığın adresi İstanbul oldu. Haliç'te bir berberin turistten talep ettiği traş ücreti akıllara durgunluk verdi.

400 TL'YE ANLAŞMIŞTI, 7.100 TL FATURA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan videoda, bir turist Haliç'teki berber ile 400 TL'ye saç kesimi için anlaştı. Ancak tıraş bittiğinde önüne gelen fatura bir hayli kabarık oldu. Turist, berberin 7.100 TL istemesi ile şoke oldu.

400 TL'lik tıraş için 7.100 TL aldı! Turiste kurduğu tuzak yanına kâr kalmadı

WAX VE BURUN BANDINA 1.000'ER TL YAZILDI

Turistten; saç kesimi için 400, sakal için 400, wax (saç şekillendirici) için 1.000, burun bandı için 1.000, yüz bakımı için 2.300, saç bakımı için ise 2.000 TL istendi. Böylece toplam fatura 7 bin TL'yi aştı.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİM BAŞLATTI

Ancak videonun sosyal medyada gündem olması ile işler değişti. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla ilgili harekete geçerek berbere denetim başlattı.

400 TL'lik tıraş için 7.100 TL aldı! Turiste kurduğu tuzak yanına kâr kalmadı

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhâl takibe alınmıştır.

Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir.

Ülkemizin yüzü olan esnafımızın büyük çoğunluğu, yerli ve yabancı misafirlerimize karşı dürüstlük ve ahilik geleneğine yakışır şekilde hizmet vermektedir. Bu güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir."

BERBER MÜHÜRLENDİ

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Bekir Kaplan, berberin mühürlendiğini duyurdu. Kaplan, son paylaşımında şunları söyledi:

"Yapılan incelemeler neticesinde, Fatih Belediyemiz tarafından ilgili işyeri mühürlenmiş, yerel yönetimlerimizin bu tür olumsuzluklara karşı gösterdiği hassasiyet ve titizlik bir kez daha ortaya konmuştur. Ticaret Bakanlığımız süreci takip etmektedir.

Tüketici haklarının korunması, adil ticaret düzeninin sağlanması ve ülkemizin itibarının muhafazası noktasında yerel yönetimlerimizle yürüttüğümüz iş birliği büyük önem taşımaktadır.

Ülkemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize karşı sergilenecek her türlü tutumun; ahilik kültürümüze, misafirperverlik anlayışımıza ve ticaret ahlakımıza uygun olması vazgeçilmez bir hassasiyetimizdir. Türkiye’nin güvenilir ticaret ortamına ve kadim esnaf geleneğine zarar verecek hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir.

Bu vesileyle, büyük çoğunluğu dürüstlükle hizmet veren esnafımızın emeğini gölgeleyen münferit girişimlere karşı denetimlerimizin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyor; vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin haklarını korumak adına tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

