Kenya'yı sel vurdu! Hayat durma noktasına geldi, can kayıpları var
Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunurken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Dünya 12 dk önce
Kenya'yı vuran şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olarak yerleşim yerlerini sular altında bıraktı ve can kaybına yol açtı.
- 10 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 7'si Doğu Kenya bölgesinde.
- Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsü hasar gördü.
- Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı, onarım çalışmaları sürüyor ve trafik başka güzerahlara yönlendirildi.
- Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
- Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kenya'yı vuran şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsünde hasar meydana geldi.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kenya Ulusal Karayolları Kurumu, Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın aksadığını, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi. Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Arama-kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.
