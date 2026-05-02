Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunurken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kenya'yı vuran şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsünde hasar meydana geldi.

Kenyayı sel vurdu! Hayat durma noktasına geldi, can kayıpları var

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kenya Ulusal Karayolları Kurumu, Kolol yakınlarındaki Iten-Kabarnet yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın aksadığını, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve trafiğin başka güzergahlara yönlendirildiğini bildirdi. Kenya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Arama-kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası