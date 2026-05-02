Brezilya’da bir toptancıya yönelik düzenlenen silahlı soygun girişimi, bir çalışanın pala ile yaptığı beklenmedik müdahale sonucu başarısızlıkla sonuçlandı. Olayda iki şüpheli etkisiz hale getirilirken, bir saldırgan tutuklandı, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Brezilya’da faaliyet gösteren bir toptancı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz açıklanmayan silahlı iki şahıs, soygun amacıyla iş yerine girdi. Çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları ele geçiren saldırganlar, kaçmaya hazırlandıkları sırada hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaştı.

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Palalı çalışan devreye girince neye uğradığını şaşırdı

ELİNDE PALAYLA ÜZERLERİNE KOŞTU

Soyguncuların parayı alıp dükkandan çıkmaya çalıştığı esnada, iş yeri çalışanlarından biri elindeki pala ile saldırganların üzerine koştu. Kısa süreli yaşanan arbedede çalışan, kararlı ve hızlı müdahalesiyle iki şüpheliyi de etkisiz hale getirmeyi başardı.

BİR SALDIRGAN AĞIR YARALANDI

Müdahale sırasında şüphelilerden biri, aldığı darbe sonucu ağır şekilde yaralandı. Diğer saldırgan, çevredekilerin de yardımıyla kaçamadan durduruldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pala darbesiyle yaralanan diğer şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin polis gözetiminde devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

