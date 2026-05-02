Florida’da destekçilerine yaptığı konuşmada, zihinsel kapasitesine yönelik eleştirilere cevap veren 79 yaşındaki ABD Başkanı, 3 farklı bilişsel testten başarıyla geçtiğini söyledi. Konuşmasında Barack Obama ve Joe Biden’ın bu testlerde başarısız olacağını iddia eden ABD Başkanı, hakkındaki "yetersizlik" iddialarını kesin bir dille reddetti. Öte yandan Trump’ın bahsettiği 'bilişsel testin' zekayı ölçmekten ziyade, bunama ve Alzheimer gibi hastalıkların erken belirtilerini tespit etmek için kullanıldığı ortaya çıkarken, olay sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde zihinsel sağlığı ve yaşı üzerinden eleştiri oklarının hedefi olan 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki "yetersizlik" iddialarını reddetti.

BU TESTLERİ YAPTIRAN TEK BAŞKAN OLDUĞUNU SAVUNDU

Florida’da destekçilerine seslenen Trump, görev süresi boyunca üç farklı bilişsel testten geçtiğini ve hepsinden "mükemmel" sonuçlar aldığını duyurdu. Trump, bu testleri yaptıran tek başkan olduğunu öne sürerek zihinsel keskinliğinin zirvede olduğunu savundu.

Trumpın yaptırdığı zeka testi bakın ne çıktı: Alzaymır detayı gündeme oturdu

"DOKTORLAR 'O BİR DAHİ' DEDİLER"

Konuşması sırasında testlerin içeriğine dair ilginç detaylar paylaşan Trump, sınavın başlarda çok kolay olduğunu ancak son bölümlerde zorlaştığını belirtti. Testteki soruların içeriğine değinen Trump şu sözleri kullandı:

"İlk soru çok kolay. Bir aslan, zürafa, ayı ve köpekbalığı koyup 'Hangisi ayı?' diye soruyorlar. Herkes buna 'çok basit' diyor ama son 10 soru gerçekten zor. Bana bir sayı tut dediler, sonra o sayıyı dokuzla çarptırıp, üçe böldürüp, üzerine binlerce rakam eklettiler. Hepsini doğru bildim. Doktorlar bile şaşırıp 'Daha önce böyle bir performans görmedik, o bir dahi' dediler."



"OBAMA'NIN BUNU GEÇEBİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Açıklamasının devamında Harvard mezunu selefi Barack Obama’nın bu testlerde zorlanacağını iddia eden Trump, "Obama'nın bunu geçebileceğini sanmıyorum. Biden mı? Hadi ama..." diyerek rakiplerinin bilişsel kapasitelerini alaya aldı.

SONUÇLARIN SIZACAĞINI SÖYLEDİLER AMA…

Trump, test sürecine dair Beyaz Saray'ın eski doktoru Ronny Jackson ile arasında geçen diyaloğu da anlattı. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde teste girmeden önce uyarıldığını belirten Trump, "Doktor bana buranın bir askeri hastane olduğunu ve başarısız olursam bunun sızacağını, durumun hoş olmayacağını söyledi. Ben de 'Bu konularda iyiyim, yapalım' dedim" ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları siyasi arenada yeni bir tartışma başlattı. Demokrat Temsilci Jamie Raskin, Trump’ın açıklamalarının ardından yeni bir bilişsel test yaptırması ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

ALZAYMIR’IN TEŞHİSİNDE KULLANILIYOR

Trump'ın bahsettiği "ayı bulma" sorularının yer aldığı Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi'nin aslında zekayı ölçmekten ziyade, bunama ve Alzheimer gibi hastalıkların erken belirtilerini tespit etmek için kullanılması ise dikkat çeken bir başka detay oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası