Transfer sürprizi: "Florya'nın kalbinden aldık" denen yıldız, Galatasaray gündeminde
Yeni sezon için 10 numara arayışında olan Galatasaray’a, Fenerbahçe’nin eski yıldızı önerildi. Menajerler, devre arasında 9,5 milyon euroya Rennes’e transfer olan Sebastian Szymanski için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Yönetim, 3 sene önce "Florya'nın kalbinden aldık" denilen Polonyalı oyuncuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk’a bıraktı.
- Galatasaray, Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara pozisyonunda yaşanan boşluğu doldurmaya çalışıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda transferde önceliği bu bölgeye verecek.
- Menajerler, Galatasaray'a Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski'yi önerdi.
- 26 yaşındaki Szymanski, devre arasında Fenerbahçe'den 9.5 milyon euroya Rennes'e transfer olmuştu.
- Okan Buruk, 3 sene önce Szymanski'yi istemiş ancak transferi Fenerbahçe gerçekleştirmişti.
- Szymanski, Fenerbahçe'de 2,5 sezonda 134 maçta 22 gol ve 28 asist kaydetti.
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, bir yandan da yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Dries Mertens'e veda eden sarı-kırmızılılar, Belçikalı 10 numaranın boşluğu bir türlü doldurulamadı. Teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yaser Asprilla ve Yunus Akgün'ü bu bölgede denedi. Üst üste 4'üncü şampiyonluğa koşan deneyimli çalıştırıcının, yeni sezon planlamasında transferde önceliği 10 numara pozisyonuna vereceği belirtildi.
SZYMANSKI SÜRPRİZİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; menajerler, sarı-kırmızılı takıma Sebastian Szymanski'yi önerdi. Devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle giden 26 yaşındaki futbolcu, Fransa'da 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe'de 3 kritik hata: Büyük tehlike kapıda
FENERBAHÇE PEFFORMANSI
Okan Buruk, 3 sene önce Polonyalı 10 numarayı istemiş, Florya'ya kadar gelen oyuncunun transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-lacivertli kulüpte dönemin yöneticisi Selahattin Baki'nin, "Florya'nın kalbinden aldık" açıklaması gündem olmuştı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Szymanski, sarı-lacivertli takımda 2,5 senede 134 karşılaşmaya çıktı, 22 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.