Yeni sezon için 10 numara arayışında olan Galatasaray’a, Fenerbahçe’nin eski yıldızı önerildi. Menajerler, devre arasında 9,5 milyon euroya Rennes’e transfer olan Sebastian Szymanski için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Yönetim, 3 sene önce "Florya'nın kalbinden aldık" denilen Polonyalı oyuncuyla ilgili kararı teknik direktör Okan Buruk’a bıraktı.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, bir yandan da yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Dries Mertens'e veda eden sarı-kırmızılılar, Belçikalı 10 numaranın boşluğu bir türlü doldurulamadı. Teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yaser Asprilla ve Yunus Akgün'ü bu bölgede denedi. Üst üste 4'üncü şampiyonluğa koşan deneyimli çalıştırıcının, yeni sezon planlamasında transferde önceliği 10 numara pozisyonuna vereceği belirtildi.

Sebastian Szymanski, Fransa'da Rennes forması giyiyor.

SZYMANSKI SÜRPRİZİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; menajerler, sarı-kırmızılı takıma Sebastian Szymanski'yi önerdi. Devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle giden 26 yaşındaki futbolcu, Fransa'da 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Szymanski transferi için Okan Buruk'un raporu bekleniyor.

FENERBAHÇE PEFFORMANSI

Okan Buruk, 3 sene önce Polonyalı 10 numarayı istemiş, Florya'ya kadar gelen oyuncunun transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-lacivertli kulüpte dönemin yöneticisi Selahattin Baki'nin, "Florya'nın kalbinden aldık" açıklaması gündem olmuştı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Szymanski, sarı-lacivertli takımda 2,5 senede 134 karşılaşmaya çıktı, 22 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

