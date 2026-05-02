İtalyan futbolunda en üst seviye lig olan Serie A'da bitime 3 hafta kala, Victor Nelsson'un takımı Hellas Verona ve Piasa'nın, Serie B'ye düşmesi kesinleşti. Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Nelsson, Ağustos 2025'te Hellas Verona'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

Serie A'nın 35'nci haftasında Pisa, sahasında Lecce'ye 2-1 kaybetti. Arena Garibaldi'de oynanan maçta tabelaya yansıyan skor, ligin alt sıralarındaki düğümü büyük oranda çözdü.

Lecce'ye galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Lameck Banda ve 65'inci dakikada Walid Cheddira kaydetti. Mehdi Leris'in 56'ncı dakikada attığı gol Pisa için yeterli olmadı.

PISA VE VERONA KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla 32 puana yükselen Lecce, Serie A'da kalma umutlarını sürdürdü. 18 puanda kalan Pisa ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Öte yandan bonservisi Galatasaray'da olan Victor Nelsson'ın kiralık oynadığı Hellas Verona'nın da Serie A'ya veda etmesi kesinlik kazandı.

Victor Nelsson'un, Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

SERIE A'DA DÜŞME HATTINDA SON DURUM

- Lecce: 32 puan (3 maçı kaldı)

- Cremonese: 28 puan (4 maçı kaldı)

- Hellas Verona: 19 puan (4 maçı kaldı)

- Pisa: 18 puan (3 maçı kaldı)

