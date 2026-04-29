Cagliari'de ilk 11'de son maçına 15 Mart'ta çıkan Semih Kılıçsoy'un, Serie A ekibindeki geleceği tartışılıyor. Teknik direktörü Fabio Pisacane'nin "fiziksel açıdan bana garanti vermiyor" sözleriyle eleştirdiği milli yıldızın son 3 maçta hiç süre almaması şaşkınlık yaşattı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 12 milyon euro satın alma sopisyonu ile Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy'un son dönem performansı dikkat çekiyor. İtalyan basını, Cagliari'nin 27 Nisan'da Atalanta'yı 3-2 mağlup ettiği maçta da süre almayan genç oyuncunun son dönemdeki performansını değerlendirdi.

"PISACANE'NİN RADARINDAN TAMAMEN ÇIKTI"

Tuttomercatoweb'te yer alan haberde, "Semih Kılıçsoy'a ne oldu? Sezonun ilk bölümünü Cagliari formasıyla başrolde geçiren 2005 doğumlu Türk santrfor, teknik direktör Fabio Pisacane'nin radarından tamamen çıkmış görünüyor. Teknik direktör, haftalardır onun yerine Folorunsho'dan Borrelli'ye, hatta Atalanta maçında ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan 2007 doğumlu Paul Mendy'ye kadar farklı oyuncuları tercih ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Semih Kılıçsoy'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro

"BİR AYI KALDI"

12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun yüksek olduğu belirtilen haberde, "Kılıçsoy’un ilk 11'de çıktığı son maç yaklaşık 1,5 ay önce, 15 Mart tarihindeydi. Son maçlarda ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Pisacane'nin Inter maçı sonrası yaptığı açıklamalar, bu durumu netleştiriyor: 'Şu anda fiziksel açıdan bana garanti vermiyor.' Teknik adamın sözleri, Türk oyuncunun antrenmanlardaki düşük performansına ve azmine yoruluyor. Semih'in az süre alması, Cagliari'deki geleceği hakkındaki şüpheleri alevlendirdi. Kadroda pek tercih edilmeyen futbolcu için 12 milyon euro satın alma opsiyonu yüksek görünüyor ancak Semih Kılıçsoy'un teknik direktörünü yeniden ikna etmek için bir aylık süresi daha var" değerlendirmesi yapıldı.

