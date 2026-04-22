Serie A kulübü Cagliari, Ağustos 2025'te kiraladığı Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirime gidilmesini; Beşiktaş ise 20 yaşındaki golcüsünü geri istiyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık gönderdiği Semih Kılıçsoy, son haftalarda İtalyan ekibinde istediği süreleri bulamıyor. Cremonese ve Inter maçlarında yedek kulübesinden çıkamayan genç santrfor, en son 5 hafta önce 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ın, Semih Kılıçsoy ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TAN NET TAVIR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonu 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılacağına yönelik birçok açıklama yapan Cagliari, son günlerde ise bonservis bedelini düşürme stratejisi uygulanıyor. Siyah-beyazlı kulübün, bu konuda tavrı net; ya kiralama sözleşmesinde yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a dönecek.

Cagliari'de 25 maçta forma giyen Kılıçsoy, sahada kaldığı 1124 dakikada 4 gol kaydetti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takıma dönmesi halinde Semih'i değerlendirmek istediği aktarıldı.

