Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Macar Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Rus efsane Aleksandr Karelin'in rekorunu kırarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Arnavutluk'un Başkenti Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda "rekor" için mücadele eden Rıza, finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaştı.

13 ŞAMPİYONLUKLA REKOR KIRDI

Finalde Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Rıza Kayaalp

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TOPLAM 15 MADALYA

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında toplamda 13 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp

BAKAN BAK, RIZA KAYAALP'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kazandığı altın madalyayla 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp, parlak kariyerine yeni bir zafer daha eklemiş oldu. Milli güreşçimiz, daha önce Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olarak adını güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. Elde ettiği tarihi başarıyla ülkemizi gururlandıran Rıza Kayaalp'e teşekkür ediyorum. Milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Rıza Kayaalp

FİNALE NASIL GELDİ?

Tecrübeli güreşçi, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de UWW adına güreşen Rus Marat Kamparov'u mağlup etmişti.

Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Hlinchuk, ayakta devam eden karşılaşmada milli sporcuya tokat attı. Bunun üzerine Hlinchuk diskalifiye edilirken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı.

RIZA'YI YARI FİNALE BAŞKAN AKGÜL HAZIRLADI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e, yarı final maçı öncesi Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül antrenmanda eşlik etti.

Olimpiyat şampiyonu Akgül, antrenman kıyafetlerini giyerek milli sporcuyu kritik maça hazırladı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları; 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.

