2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı günler kala, Kuzey Amerika kıtasından yükselecek futbol heyecanı ne yazık ki Almanya’daki gurbetçilerimiz için buruk başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde, İspanya’nın ardında kalarak doğrudan gitme şansını kaçıran ama Mart sonundaki play-off turlarında Romanya ve Kosova’yı eleyerek Dünya Kupası vizesini alan Ay-yıldızlı ekibimiz, gurbetteki milyonları sokağa dökmeye hazırlanıyor. Ancak Almanya’da yaşayan yaklaşık 4 milyon Türk kökenli vatandaşı kötü bir sürpriz bekliyor: Bizim çocukların grup maçları açık kanallarda olmayacak.

Turnuva kapsamındaki 104 karşılaşmanın 60’ını şifresiz yayınlayacak olan Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF, Türkiye’nin grup aşamasındaki mücadelelerini program dışı bıraktı. Millilerimizin 14 Haziran’daki Avustralya, 20 Haziran’daki Paraguay ve 26 Haziran’daki ev sahibi ABD maçları, yalnızca ücretli platform MagentaTV üzerinden izlenebilecek. EURO 2024 döneminde de benzer ekran kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan ve kamu yayıncılarına haklı tepki gösteren gurbetçiler, turnuva öncesi adeta ücretli yayına mecbur bırakıldı.

Tartışmaların büyümesi ve Almanya'daki Türk toplumundan yükselen tepkiler üzerine konunun perde arkasını öğrenmek için Alman kamu yayıncısı ZDF yetkilileriyle temasa geçtim. "Türkiye'nin Dünya Kupası maçları neden ücretsiz yayınlanmıyor?" sorusunu yönelttiğim ZDF, Türkiye Gazetesi'ne önemli bir açıklama yaptı.

Milli Takım maçları neden şifrede kaldı? Alman yetkili gerekçesini Türkiye Gazetesi'ne anlattı: İşte sözleşmeden çıkan o gerçek!

MİLYONLARCA TÜRK NEDEN ÜCRETSİZ İZLEYEMİYOR?

ZDF Program İletişimi Birimi'nden Dr. Birgit-Nicole Krebs, Türkiye'ye yönelik özel bir tercih olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"ARD ve ZDF, 2026 FIFA Dünya Kupası için Telekom’un alt lisansörleridir ve toplam 60 maçın yayın hakkını satın aldılar. Türkiye milli takımının grup aşaması maçları da dahil olmak üzere geri kalan 44 maçı ise özel olarak Telekom yayınlayacak. Grup aşaması maçlarının sözleşme ortakları arasındaki dağıtımı zaten geçen yılın sonunda kesinleşti. O dönemde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacağı henüz kesinleşmemişti. Maç seçim sürecine ilişkin olarak ise taraflar arasında gizlilik anlaşması sağlandı."

Milli Takım maçları neden şifrede kaldı? Alman yetkili gerekçesini Türkiye Gazetesi'ne anlattı: İşte sözleşmeden çıkan o gerçek!

SAAT FARKI

Resmi sözleşme takviminin yanı sıra, turnuvanın düzenleneceği San Francisco, Los Angeles ve Vancouver gibi şehirler ile Avrupa arasındaki saat farkı da bu yayının açık kanallara gelmesini zorlaştıran bir diğer etken. Ay-yıldızlıların Avustralya maçı Almanya saatiyle sabah 06.00’da, Paraguay mücadelesi 05.00’te ve ABD maçı ise sabaha karşı 04.00’te başlayacak. ZDF Spor Direktörü Yorck Polus’un da belirttiği gibi izlenme oranlarının çok düşük kalacağı bu ölü saat dilimleri, bütçe planlamasında kamu ekranlarının önceliği olamadı.

Peki, açık kanallardan mahrum kalan gurbetçi maçı nasıl izleyecek?

Akıllardaki ilk seçenek olan TRT ekranları da ne yazık ki net bir çözüm sunmuyor. Yayın haklarındaki coğrafi kısıtlamalar ve uydu sinyallerinin Avrupa’ya kapatılması ihtimali, sınır ötesindeki vatandaşlarımızı tamamen çaresiz bırakabilir. ZDF yetkilisi TRT ile ilgili sorularımıza cevap vermedi ama "Türk milli takımına başarılar dileriz" demeyi de ihmal etmedi.

ŞU ANA KADAR BİLDİKLERİMİZ

2026 Dünya Kupası'nda toplam 104 maç oynanacak.

ARD ve ZDF toplam 60 karşılaşmayı yayınlayacak.

44 maçın yayın hakkı ise Telekom'un platformu MagentaTV'de bulunuyor.

Türkiye'nin grup aşamasındaki üç maçı da MagentaTV paketinde yer alıyor.

Almanya’da her turnuvayı bir festival havasına çeviren Türk toplumu, şimdi kendi vergileriyle fonlanan kamu kanallarında kırmızı-beyaz renkleri görememenin hayal kırıklığını yaşıyor. Kamuoyundan yükselen yoğun itirazların ardından yayıncı kuruluşların son dakika bir hamleyle alt lisans paketlerinde değişikliğe gidip gitmeyeceği ise tam bir merak konusu.