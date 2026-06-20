Washington-Tahran hattında yürütülen gizli diplomasi trafiği ve Lübnan’daki kördüğüm, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki köprüleri tamamen atma noktasına getirdi. Trump’ın, savaşı bitirmek adına İran ile kapsamlı bir barış anlaşmasına varma kararlılığı, Tel Aviv’in bitmek bilmeyen işgal ve saldırganlık iştahıyla yeniden bir kayaya çarptı.

Trump’ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği, "İsrail’in Lübnan’a karşı sergilediği tutumdan memnun değilim. Ben müdahale etmeseydim, İsrail çoktan havaya uçmuş olurdu" sözleri, aslında bir gerçeği tokat gibi yüzlerine vuruyor:

Siyonist rejimin arkasındaki Amerikan lojistik dopingi çekilirse, o çok övündükleri askeri güç bir kâğıttan kaplana dönüşebilir.

Peki, yıllardır bölgeyi kan gölüne çeviren Tel Aviv rejimine her yıl akan yaklaşık 4 milyar dolarlık o devasa askeri yardım gerçekten kesilirse ne olur?

Trump'ın masadaki 4 milyarlık kozu: 'Talimat gelirse Tel Aviv'in F-35’leri bir ayda hurdaya döner!'

'F-35’LER BİR AYDA HURDAYA DÖNER'

İsrail’in Lübnan’da pervasızca savaş yürütebilme, sivil halkın üzerine bomba yağdırabilme ve daha fazla toprak işgal edebilme kabiliyeti tamamen Washington’ın cebine bağlı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın silah transferi biriminde uzun yıllar görev yapmış olan Josh Paul, İsrail’in elindeki F-35 savaş uçakları, ABD’den gelecek yedek parçalar ve teknik bakım desteği olmadan muhtemelen bir ay, bilemediniz en fazla iki ay sonra havalanamaz hale gelir." dedi.

Trump'ın masadaki 4 milyarlık kozu: 'Talimat gelirse Tel Aviv'in F-35’leri bir ayda hurdaya döner!'

Sadece son üç yılda İsrail’e normal bütçenin dışında 90 bin ton askeri teçhizat ve mühimmat pompalayan bir ABD gerçeği var. Can damarı kesildiği an, havadan karaya füze stokları tükenen İsrail, bölgede her canının istediği yere saldıramayacağını, o çok güvendiği Demir Kubbe’sinin delik deşik olacağını çok iyi biliyor.

Trump'ın masadaki 4 milyarlık kozu: 'Talimat gelirse Tel Aviv'in F-35’leri bir ayda hurdaya döner!'

Nitekim uzmanlar da aynı fikirde. ABD yardımı olmadan da kendilerini bir şekilde savunabilirler belki, ancak bölgedeki işgalci politikalarını sürdürmeleri imkansız hale gelir.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA "MUHALEFET" KARTI

Beyaz Saray, Netanyahu’nun bu uzlaşmaz ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığından o kadar sıkılmış olacak ki, perde arkasında çoktan alternatif isimlerle masaya oturmuş durumda. İsrail Kanal 12 televizyonunun sızdırdığı bilgilere göre, Trump yönetimi önümüzdeki Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesinde Netanyahu’yu tamamen gözden çıkardı. Amerikan diplomatları, Netanyahu’nun koltuğunu sallayacak en güçlü rakipler olan Naftali Bennett ve anketlerde hızla yükselen Yashar! partisinin lideri Gadi Eisenkot ile gizli arka kanal temasları yürütüyor. Muhalefetteki bu "değişim bloğu", Washington tarafından Netanyahu’nun ipini çekmek için bir sigorta poliçesi olarak kullanılıyor.

İsrail iç siyasetini ve medyasını özellikle Yediot Aharonot sayfalarını okuduğumuzda, Netanyahu ekibinin Trump yönetimine yönelik son dönemdeki o hırçın saldırılarının aslında bir acizliğin dışa vurumu olduğunu görüyoruz.

Kimine göre bilinçli bir algı operasyonu. Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana yaşanan tarihsel istihbarat ve askeri başarısızlıkların faturasını kendi üzerinden atmak için halkına şu yalanı pazarlamaya çalışıyor:

"Biz aslında çok başarılıyız ama ABD bizi arkamızdan bıçakladı!"

ABD’nin askeri ve diplomatik koruma kalkanını çekme tehdidi bile Tel Aviv’deki savaş kabinesinin kimyasını bozmaya yetti.

Pentagon ABD-İran çerçeve anlaşmasını takiben İsrail'in Ben Gurion Havaalanından yaklaşık %20'lik bir yakıt ikmal uçağını çekilmeye hazırlıyor.

ABD şu anda havaalanında 72 yakıt ikmal uçağına sahip ve bunlar park kapasitesinin yaklaşık yarısını kaplıyordu.

Yakıt ikmal uçaklarının tamamen İsrail topraklarından mı çıkarılacağı, yoksa geçici olarak İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait askeri üslere mi kaydırılacağı belirsizliğini koruyor.

Washington para musluğunu tamamen kapatma cesaretini gösterirs İsrail bölgeye terör saçan, 'kendimizi savunmak adına vuruyoruz' illüzyonunu kaybedecek ve kendi sınırları içinde sıkışıp kalacaktır. Tabii İsrail lobisi Kongre’yi kullanarak savunma sanayii üzerinden yeni prangalar üretmezse...