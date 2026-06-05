Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini dile getiren Uraloğlu, "Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2 buçuk saate düşecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nda devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

KUZEYE YAPILAN İLK HIZLI TREN PROJESİ

Kırıkkale-Çorum-Samsun Hattı'nın Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini dile getiren Uraloğlu, "Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice - Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel ilerlememiz yüzde 25'i aştı. Kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 88,92 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 31,22 ilerleme sağladık. 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2 kent arası mesafe 2,5 saate düşüyor! Türkiye'de tarihe geçecek proje

2 İL ARASI MESAFE 1 SAAT 20 DAKİKA OLACAK

Bakan Uraloğlu, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını dile getirerek, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak" diye konuştu.

Uraloğlu, Samsun'a kadar uzanacak hat için çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını kaydederek, "Çorum'dan sonra hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız" dedi.

2 kent arası mesafe 2,5 saate düşüyor! Türkiye'de tarihe geçecek proje

ANKARA-SAMSUN ARASI 2 BUÇUK SAATE DÜŞECEK

Uraloğlu, Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla; Ankara-Samsun arası seyahat süresinin hızlı tren ile 2 buçuk saate düşeceğini ve yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını belirtti.

2 kent arası mesafe 2,5 saate düşüyor! Türkiye'de tarihe geçecek proje

Uraloğlu, "Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak; Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir" açıklamasında bulundu.

2 kent arası mesafe 2,5 saate düşüyor! Türkiye'de tarihe geçecek proje

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