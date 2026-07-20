İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek zafere ulaştığı 2026 Dünya Kupası final karşılaşması sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. Arjantinli bir oyuncunun madalyaları takdim eden ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmaması dikkat çekti.

İspanya ile Arjantin, 2026 Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geldi.

Uzatmalara giden maçta İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in attığı golle galibiyeti elde etti. İspanya 2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı.

Trump'ın elini sıkmadı! Arjantinli yıldızdan dikkat çeken hareket

Maçın ardından oyuncuların ve hakemlerin madalyalarını ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Infantino takdim etti.

Trump'ın elini sıkmadı! Arjantinli yıldızdan dikkat çeken hareket

TRUMP'IN ELİNİ SIKMADI

Arjantinli futbolcu Cristian Romero, Dünya Kupası'nın madalya töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın elini sıkmadı.

Trump'ın elini sıkmadı! Arjantinli yıldızdan dikkat çeken hareket

Tottenham'da forma giyen 28 yaşındaki savunmacının bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Romero dışındaki tüm futbolcular protokolle selamlaştı.

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