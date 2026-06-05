Başkent Ankara ile İstanbul arasına 'süper hızlı tren' için çalışmalara başladıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projesini yapmaya başladık. Bu sıfır bir demir yolu hattı. Bu doğrudan Ankara'dan Akyazı, Akyazı'dan İstanbul. Bu metro değil, zaman zaman tüneller olacak, zaman zaman viyadükler olacak. Ama normal zeminden gidecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını cevapladı. İstanbul'un metro ihtiyacından Osman Gazi Köprüsü'ne, hızlı tren hatlarından süper hızlı trene kadar birçok konuya değinen Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kazaların şekli değişti, kafa kafaya çarpışmalar azaldı. İçişleri Bakanlığı'mızın koordine ederek yaptığı düzenlemeler, bazı cezai uygulamalar ciddi şekilde azalttı bunu. Burada hem yaptığımız altyapının hem de aldığımız önlemlerin katkısı var diye söyleyebilirim.

Türkiye'de yılda 3.000 civarında insanımızı kaybediyoruz trafik kazalarında. Sonra bir aylık süreçteki hastanede bir o kadarını kaybediyoruz. Şimdi çok şükür hedefimiz 2053'e geldiğimizde trafik kazalarındaki ölüm sayısını sıfıra indirmek. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda talimatları var. Yakından da takip ediyor."

İSTANBUL'UN BİN KİLOMETRE METROYA İHTİYACI VAR"

İstanbul'un ulaşımında gelinen noktayı ve yeni projeleri değerlendiren Uraloğlu, "İstanbul 'un yaklaşık bin kilometre raylı sistem, metroya ihtiyacı var. Bizim altyapı yatırımları genel müdürlüğümüz bu konunun otoritesidir. Onlarla biz bu hesabı yapıyoruz" dedi.

"BELEDİYELERDEN TALEP YOK"

"Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da hangi belediye olursa olsun bizden yapmamızı talep ederse biz yapıyoruz" diyen Uraloğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Geçmişte bu anlamda yaptık ama 2019'dan bu tarafa İstanbul Büyükşehir'den bize böyle bir talep gelmedi. Dolayısıyla biz sadece elimizdeki olanları devam ettiriyoruz. Bir de kendi yetki alanımız, limanları, havalimanlarını vesaire böyle ulusal ağ bütünlüğünü sağlayacaklarını zaten kendi sorumluluğumuzla yapmaya gayret ediyoruz. Yani biz İstanbul'da kabaca 600 kilometre daha metro yaparsak İstanbul'u biz rahatlatırız. Açıkçası bizim yetkimiz belediyelerin talebi üzerine olduğu için o noktada birazcık istediğimiz noktada değiliz maalesef. Gerek Ankara olsun gerek İstanbul olsun bakanlıktan talep yok.

Yani esasında gelirse biz bunu Cumhurbaşkanımızın onayıyla yapabiliyoruz. Sonrasında yapıp parayı kendilerinden kesiyoruz. O zaman niye bize yaptırsın? Şunun için yaptırsın. Finansman giderini almıyoruz. Faizleri sıfırlıyoruz. İş bittiğinde bir ödeme planıyla beraber maksimum %75'ini alıyoruz. Dolayısıyla her halükarda belediyenin en az %25 karı var, %50'ye kadar giden. Siyasetten istemiyorlar. Yani benim anlayabildiğim böyle."

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HALKALI BAĞLANTISI 19 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun Halkalı-Arnavutköy bağlantısının 19 Haziran'da açılacağını duyurdu. "İnşallah iki hafta sonra açıyoruz ve İstanbul'un tam bir ring olarak kuşatılmasını da bu anlamda sağlamış oluyoruz" diyen Uraloğlu, "Yanlış hatırlamıyorsam 69 kilometreye siz İstanbul'da 57 dakikada gideceksiniz. Bütün raylı sistemlerle bağlantısı var" ifadelerini kullandı.

"İSTERSEK İŞLETİRİZ, İSTERSEK BEDAVA YAPARIZ"

Uraloğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"Osman Gazi Köprüsü'nden yanlış hatırlamıyorsam bayramda 89 bin-100 bine yakın araç geçti. Bakın biz otoyolu bitirdiğimizde 8,5 saat olan İstanbul-İzmir'i 3,5-4 saate düşürdük. Eğer otoyolu yapmasaydık bugün 13 saatleri konuşurduk. Dolayısıyla her şeyi parayla tartamazsınız ama hizmeti yapmanız lazım ve sonuçta bu kamunundur. Kimseye tapusu verilmemiştir. Mesela 2028'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü teslim alıyoruz. 2030'da Kuzey Marmara'nın tamamını teslim alıyoruz. Her şeyiyle karayollarına geçiyor. İstersek kendimiz işletiriz, istersek bedava yaparız, istersek bir işletmeciye sadece işletmesini belli süreliğine verebiliriz. Bu tamamen bizim yetkimizde. Biz buraları teslim aldığımızda, bugünkü ücret politikalarıyla yönetirsek, karayollarının ödenek problemi olmayacak. Hazineden katkı almayacak. Düşünün bu devletin malı ya. Milletin malı.

(İstanbul Havalimanı) Kuzeyimizdeki savaş, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle İstanbul geçen yılın aynı dönemine göre %4-5 daha fazla uçak ve yolcu almaya başladı. Bu zaten öngördüğümüz bir şeydi. Ona rağmen düşmedi. Bu güzel bir şey. Yine bayramda 1730 uçuşla bütün zamanların en büyük rekorunu kırdık. 3 tane pisti var. Amerika'dan sonra üçlü paralel pist operasyonunu ilk yapan ülkeyiz. Dördüncü pistimiz bu sene bitecek. Altı pist de çıkacak ve toplamda da 200 milyon yolcu trafiğine ulaşacak. Geçen seneyi yanlış hatırlamıyorsam 84 milyonla kapattık. Bu sene 90 milyonlara çıkacağız ve Türkiye 133 ülkede 356 noktaya uçabiliyor.

Suriye ile demiryolu noktasında bir uğraşımız var. İnşallah öncelikle Şam'a oradan Ürdün'e bağlamış olacağız. Tabii devamında da yine Suudi Arabistan tarafıyla konuşuyoruz. Muhtemelen ilk etapta Riyad Demiryolu sonrasında da Umman'a kadar gideceğiz. Bu Hicaz, modern Hicaz demiryolu dediğimiz tamamen yeni bir hat olacak.

(Hızlı tren) Hala yapımı devam eden 4000 kilometrenin üzerinde demiryolu hattımız var. Ankara, İzmir'de hedefimiz bu senenin sonuna kadar Afyon'a ulaşmak. Öbür taraftan Bilecik ile Bursa arasını inşallah bu sene açacağız. Bursa'dan Bandırma'ya biraz zaman alacak. Yine Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattının Mersin tarafındaki belli bir bölümünü bu sene, önümüzdeki sene işte 2 sene civarında da bilemediğiniz 3 sene civarında onun tamamını bitirmiş olacağız.

ANKARA-İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN GELİYOR

Şu anda Ankara-İstanbul 4 saat 10 dakika. Biraz düşecek o Bilecik'teki tünelleri bitirince. Artık Ankara-İstanbul arasında 4 saat yeterli olmuyor. İnşallah süper hızlı tren projemiz var. O daha tabii çok başında. Projesini yapmaya başladık. Bu sıfır bir demir yolu hattı. Bu doğrudan Ankara'dan Akyazı, Akyazı'dan İstanbul. Bu metro değil, zaman zaman tüneller olacak, zaman zaman viyadükler olacak. Ama normal zeminden gidecek.

5G tam oturmadı diyenler var. Bunda haklılık payı var. Bunun birkaç aylık bir geçiş süreci olacağını öngörüyoruz. Bütün baz istasyonlarının aynı anda değişmediğini düşünelim. Siz sinyal alıyorsunuz ama uzaktan biraz sinyal alıyorsunuz. İndirme hızınız ona göre istediğiniz hızda olmayabiliyor. Bunu her geçen gün iyileştiriyoruz. Dolayısıyla birkaç ay içerisinde orada bir sıkıntımız kalmayacak. Ama biz 81 ili ve 920 ilçenin büyük bir bölümünü kapsadık. Buradaki şartname, ihale şartnamesi 2 yıl içerisinde Türkiye'nin tamamını kapsamak."

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