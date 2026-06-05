Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli bulunan popüler platform Discord'un kriterleri karşıladığını ve kısa süre sonra yeniden açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in programına konuk oldu.

Programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord'un yakın zamanda yeniden açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu canlı yayında açıkladı! Discord yeniden açılıyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerinin platform tarafından kabul edildiğini belirterek, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu canlı yayında açıkladı! Discord yeniden açılıyor

"BİR MÜDDET SONRA AÇACAĞIZ"

"Tekrar açacak mısınız?" sorusu üzerine sürecin detaylarına değinen Bakan Uraloğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" dedi.

DISCORD NEDEN KAPATILMIŞTI?

Discord'a yönelik tartışmalar, 2024 yılında platform üzerinde çocukların istismarı, müstehcen içerikler ve çeşitli suç faaliyetlerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesiyle başladı.

Emniyet birimleri ve savcılık tarafından yürütülen incelemeler kapsamında bazı sunucu ve gruplar mercek altına alındı.

Bakan Uraloğlu canlı yayında açıkladı! Discord yeniden açılıyor

Soruşturmaların ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Ekim 2024'te Discord'a erişimin engellenmesine karar verdi. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanırken, platforma Türkiye'den erişim kapatıldı.

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