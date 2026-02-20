TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord'a soruşturma!
KVKK; TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformlarına re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, çocukların kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili olduğu öğrenildi.
- KVKK, altı büyük sosyal medya platformu hakkında resen inceleme başlattı.
- İnceleme kapsamındaki platformlar: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord.
- Amaç, çocukların dijital ortamdaki potansiyel risklerden korunması ve kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanması.
- Çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve platformlarca alınan tedbirler incelenecek.
- İşlem, "çocukların yüksek yararı" ilkesi kapsamında yürütülüyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.
Atamaların en dikkat çeken ismi! İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bakan yardımcısı oldu
AMAÇ, 'ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARI'
KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.
ALINAN TEDBİRLER İNCELENECEK
Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
DISCOURD'A ERİŞİM YASAKLANMIŞTI
Popüler mesajlaşma uygulaması bir süredir Türkiye'de yasaklanmıştı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Ekim 2024 günü aldığı kararla popüler mesajlaşma ve iletişim uygulaması Discord'a Türkiye genelinde erişim engeli getirilmişti.