KVKK; TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformlarına re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, çocukların kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili olduğu öğrenildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

AMAÇ, 'ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARI'

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

ALINAN TEDBİRLER İNCELENECEK

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

DISCOURD'A ERİŞİM YASAKLANMIŞTI

Popüler mesajlaşma uygulaması bir süredir Türkiye'de yasaklanmıştı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Ekim 2024 günü aldığı kararla popüler mesajlaşma ve iletişim uygulaması Discord'a Türkiye genelinde erişim engeli getirilmişti.

