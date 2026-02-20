Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte ikinci dönem ara tatil tarihleri netleşti. Öğrenciler ve veliler ara tatilin hangi gün başlayacağını ve Ramazan Bayramı ile birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor.

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli ikinci dönem ara tatilinin yapılacağı tarihleri merak ediyor. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte gözler mart ayında uygulanacak tatil takvimine çevrildi. Takvimde yer alan tarihler, aynı döneme denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle daha da önem kazandı.

MEB İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapma imkanı bulacak.

İkinci dönem ise 2 Şubat 2026’da başlamıştı ve eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

2026 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bu durum ara tatilin son günü ile bayramın başlangıcının aynı tarihe denk geliyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

