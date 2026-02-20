Aydın’da bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde polis ekipleri arama başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 Şubat Pazar günü müstakil bir evde korkunç bir olay yaşandı. Bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve giden Ahmet Çakaloğlu, ikisini de kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANMIŞLAR

Hayatını kaybettikleri belirlenen Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunda bıçak darbeleri bulundu. Turgut Çakaloğlu'nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu'nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi.

1 GÖZALTI

Korkunç cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından yabancı uyruklu bir kişi şüpheli olarak tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde arama yapıldı.

