Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan evinin kapılarını ilk kez açtı. Özel hayatını uzun yıllardır kameralardan uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, sunucu Asiye Acar’ın programında İzmir’deki villasını gezdirdi.

25 yıldır Ajda Yıldızhan ile evli olan ve 9 çocuk babası olan Yıldızhan’ın, İzmir’de çocuklarıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Yemyeşil bahçesi, geniş yüzme havuzu ve kış bahçesiyle öne çıkan villa, hem dış mimarisi hem de iç dekorasyonuyla dikkat çekti.

Yüksek tavanlı salonun tablolar ve çeşitli objelerle dekore edildiği görülürken, krem tonlarının hakim olduğu oturma grubu renkli minderlerle tamamlandı. İki bölümden oluşan salonun bir kısmı televizyon alanı olarak düzenlenirken, diğer bölümün geniş bir balkon aracılığıyla bahçeye açıldığı görüldü.

Evin dekorasyonunu bizzat kendisinin üstlendiğini ifade eden Yıldızhan, tablolar ve aksesuarları da seçtiğini açıkladı.

“EVDE MİSAFİR GİBİYİM”

Sadeliğin ön planda tutulduğu yatak odasında beyaz tonların tercih edildiği görüldü. İki bölümden oluşan odanın arka kısmının giyinme alanı olarak tasarlandığı görüldü. Dolaplarda sınırlı sayıda kıyafet bulunduğunu belirten sanatçı, “Evde misafir gibiyim. Burada birkaç eşofman takımım, birkaç pijamam ve birkaç gömleğim var” ifadelerini kullandı. Yıldızhan, asıl kıyafetlerinin otellerinde bulunduğunu ve oldukça geniş bir gardıroba sahip olduğunu söyledi.

Programda söz alan eşi Ajda Yıldızhan, sanatçının sahne dışındaki yaşamına ilişkin açıklamalarda bulundu. 9 çocuk babası Yıldızhan ise her bir çocuğuna ayrı değer verdiğini dile getirdi.

