Trabzon’da Çukurçayır Mahallesi, 65 bine yaklaşan nüfusu ile 11 ilçeyi geride bırakarak en kalabalık mahalle olarak zirveye yerleşti. Çoğunlukla memurların yaşadığı mahallede Karadeniz Bölgesi'nin de en yüksek nüfusuna sahip mahallelerinden biri oldu.

‘Karadeniz’in Esenyurt’u’: Trabzon’da nüfusuyla 11 ilçeyi geride bıraktı

Yapılaşmanın büyük bölümünü yeni binaların oluşturduğu mahallede, eski yapılar ise oldukça az. Nüfusun büyük bölümünü memurların oluşturduğu bölgede lise ve polis karakolu bulunmuyor, çocuklara yönelik sosyal tesis alanları ise yetersiz. Bölgede kapalı spor salonu, spor sahası, füniküler hattı projesi gibi projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Gündüz saatlerinde sokakların sakin olduğu mahalle, güvenlik açısından huzurlu bir yerleşim yeri olarak öne çıkıyor.

NÜFUSU 11 İLÇEDEN DAHA FAZLA

Karadeniz Bölgesi'nin nüfus bakımından en kalabalık mahallesi olma özelliği taşıyan Çukurçayır Mahallesi, Trabzon'da onlarca ilçeyi geride bıraktı. Mahalle nüfusunun Maçka, Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Şalpazarı başta olmak üzere toplam 11 ilçeden daha fazla.

60,65 BANDINDA

Bölgede planlanan füniküler hattı projesi ile ulaşımın rahatlayacağı ve vatandaşların şehir merkezine erişiminin kolaylaşacağı düşünülüyor.

Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erkut, mahalle hakkında şunları söyledi:

Resmi kayıtlara göre yaklaşık 43 bin civarında nüfusumuz var ancak gayri resmi olarak bu sayı 60-65 bin bandında. Şu anda Trabzon'da en kalabalık mahalle konumundayız. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin de en yüksek nüfusuna sahip mahallelerinden biriyiz. Trabzon'da nüfus açısından birçok ilçeden daha kalabalığız. Maçka, Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Şalpazarı başta olmak üzere 11 ilçeden daha fazla nüfusa sahibiz. Burası daha önce Çukurçayır Beldesi idi. Büyükşehir yasasıyla birlikte Ortahisar'a bağlandık ve o şekilde devam ediyoruz. Mahalledeki binaların neredeyse tamamı yeni; eski yapı oldukça az.

“NÜFUSUN BÜYÜK KISMI MEMUR”

Erkut, Meydan-Çukurçayır arasında hayata geçirilecek olan füniküler ile ilgili projenin mahalleye değer katacağını belirterek şöyle konuştu:

Füniküler hattı projesi mahallemize önemli katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız ulaşım konusunda daha rahat edecek. Şu anda mahallemizde bazı eksiklikler bulunuyor. Lisemiz yok, polis karakolumuz yok. Çocuklar için sosyal tesis alanı da bulunmuyor. Çocuklar okula gidip geldikten sonra vakit geçirebilecekleri sosyal alan bulamıyor. Kapalı spor salonu ve spor sahası gibi alanlar yapılabilir. Böylece çocukların spor yapabileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği imkânlar oluşturulabilir. Mahallemiz aynı zamanda güvenli bir yerleşim yeri. Aşırı şekilde olay yaşanmaz. Nüfusun büyük kısmı memur olduğu için gündüz saatlerinde sokaklarda fazla insan görülmez. Güvenlik açısından sakin ve huzurlu bir mahalleyiz. Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük mahallesi bulunuyor.

