Mbaye Diagne, 'Rezalet' diyerek isyan etti: Böyle futbolu daha önce hiç görmedim
Kariyerini TFF 1'inci Lig ekibi Amedspor'da sürdüren Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 34 yaşındaki Senegalli santrfor, zirve yarışındaki rakipleri Erzurumspor FK'nın deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 yendiği karşılaşmanın hakem kararlarına tepki gösterdi.
Trendyol 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Konuk ekip, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 90+6'da penaltıdan Eren Tozlu ve 90+9'da Cheikne Sylla'nın golleriyle kazandı ve 54 puanla liderliğini sürdürdü.
"HAKEM TAM BİR REZALETTİ"
Amed Sportif Faaliyetler'in golcüsü Mbaye Diagne, karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'na sert tepki gösterdi. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Senegalli golcü, "Hakem tam bir rezaletti. Böyle bir futbolu daha önce hiç görmemiştim" ifadelerini kullandı.
Ligde bir maçı eksik olan Amedspor, Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor'un (53 puan) ardından 50 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
