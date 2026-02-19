UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin Avrupa yolculuğunda bir üst tur ihtimali ve eşleşme senaryoları netleşti. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipler ve rövanş takvimi futbolseverlerin gündeminde.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile oynayacağı kritik eşleşmeyi geçerse, karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. Peki, Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Bu eşleşmenin galibi, Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek. Böylece sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki yol haritası, İngiliz ekibi karşısında alınacak sonuçlara göre netlik kazanacak.

Lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turuna kalırken; 14 puanla 13. sırada yer alan Nottingham Forest ise daha üst basamaktan bu aşamaya geldi. Turnuva formatı gereği bu tur çift maç üzerinden oynanırken, genel averajı üstün olan takım bir üst tura yükselecek. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin iç sahada alacağı skor, son 16 ihtimali açısından belirleyici olacak.

Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki ilk karşılaşma İstanbul’da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Şubat Perşembe günü İngiltere’de yapılacak. Turun kazananı bu iki maçın ardından kesinlik kazanacak.

UEFA takvimine göre son 16 turu kura çekiminin ardından maç programı netleşecek.

