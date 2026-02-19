Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savunma yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, ‘BELTAŞ’a ait taşınmazla ilgili odasında 10 milyon lira verildiği’ iddiasını cevapladı. Abacı “Buna şahit değilim. Herkes yalanı çok güzel konuşuyor. Buna Aziz İhsan da dahil” dedi. İşte savunmada dikkat çeken detaylar…

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 14'üncü duruşmasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı savunma yaptı.

“DOSTLARIM YARINLARINI İPOTEK ALTINA ALMIŞ”

Hakkında "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri bulunan Alican Abacı, yakınlarına şöyle sitem etti:

Doğduğumdan beri memur değilim ama CHP'liyim. Eğer bir hesaplaşma olacaksa yalnızca dosyalarla değil, vicdanlarla da olacaktır. Bazı vicdanlar, en yakınlarım, dost bildiklerim bugün susarak yarınlarını ipotek altına almışlardır. Yine de hakkım helaldir.

15 MİLYON İDDİASI

Abacı, Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı ihalelerin her aşamasının hukuka uygun ve tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Abacı, tutuksuz sanık Tekin Aktaş'ın, "Beşiktaş Belediyesindeki biriken hak ediş ödemelerini alamadıkları için kendilerine, Rıza Akpolat'ın sahibi olduğu şirkete ait iki aracın 15 milyona alınması şartı konduğu" iddiasını da cevapladı.

“AZİZ İHSAN YALAN KONUŞUYOR”

Alican Abacı'ya çapraz sorguda yapıldı. Abacı, Beltaş'a ait taşınmazla ilgili odasında 10 milyon lira verildiği ve odada bulunanlarla bölüştüklerine ilişkin iddiaya şöyle cevap verdi:

Odamda öyle bir şey teslim edilmedi. Buna şahit değilim. Aziz İhsan da zaten ifadesinde, 'Yanlış hatırlamış olabilirim.' diyor. Burada herkes yalanı çok güzel konuşuyor. Buna Aziz İhsan da dahil. Aziz, 'Rıza'yı (Akpolat) hayatımda bir defa gördüm.' diyor. Hastane alınmadan önce Ozan İş, Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat ve Aziz İhsan toplantı yaptı. Hatta 2 kişi daha vardı, hatırlamıyorum. O masada oturanların bir günahı yok. Rıza Akpolat, Aktaş'a, 'Hak edişlerin çoğaldı, hastaneyi sen al.' demiştir.

“PARA TESLİM ALMADIM”

Abacı, şu cevabı verdi:

DÜĞÜN MASRAFLARINI AKTAŞ MI ÖDEDİ?

Abacı, düğün masraflarının Aktaş ailesi tarafından karşılandığı iddiasına yönelik şunları söyledi:

Yemeğin, otelin, fotoğrafın, videonun ve organizasyon hizmetlerinin tamamı, bizzat şahsım ve ailem tarafından karşılanmıştır. Bunun dışında herhangi bir firmayla ya da sanatçıyla anlaşma yapılmamıştır. Düğüne yaklaşık 2 bin kişi katılmıştır. Tüm süreçler babam tarafından yapılmıştır. Düğünümde sanatçı çıkmamıştır.

Abacı'nın, "Düğünümde çıkan davul zurnadan, orkestradan haberim yoktu" sözlerine Aziz İhsan Aktaş “Düğünde bende vardım, doğru, sanatçı çıkmadı. Enbe Orkestrası çıktı. Orkestranın ödemesini kim kim yaptı. Dekont sunabilecek misiniz?” cevabını verdi.

“ALİCAN'IN ÜZERİNE ATALIM DENİLDİ”

Aktaş, Rıza Akpolat için de şöyle konuştu:

Ben ve ekipte bulunan birçok kişi, Rıza Akpolat'a 'Rıza' dendiği zaman, haddini bildiren insanlardık. Gözaltına alındığımızda bizlere, sözde avukatlık yapacağı söylenen kişiler gönderildi, savunma biçimi dayatıldı. Arkadaşlarıma, 'Bu işlerde birinin bedel ödemesi lazım. Alican'ın üzerine atalım.' denildi. Bu sözler bir senaryonun peşinde olunduğunun açık göstergesidir. Ben dostlarımın, yol arkadaşlarımın saçının teline iftira ettirmem. Ama bana Ali Rıza Yılmaz'ı (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık) ele vermemi söylediler.

