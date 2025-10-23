Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürü anlattı, MASAK rüşveti buldu

Gamze Erdoğan ANKARA - Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik iddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürünün ifadelerine de yer verildi.

Özel kalem müdürü ifadesinde, “Rıza Akpolat’ın Acarkent’te 5 milyon 250 bin dolar değerinde (yaklaşık 220 milyon lira) bir villası olduğunu, tapuda 25 milyon lira olarak gösterilen bu villayı eşi Yeşim Akpolat’ın eniştesi Burak Kangal adına yaptığını duydum. Burak Kangal varlıklı bir insan olduğu için dikkat çekmemesi amacıyla mal varlıklarını onun üzerine yapmıştır” sözleri yer aldı.

Bu beyanın ardından yapılan MASAK hemen harekete geçti.

MASAK araştırmalarında, Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi, Salih Molla Çiftliği’nde yer alan B Blok, 401 numaralı dubleks villanın, 23 Aralık 2024’te satıcı S.T. tarafından Burak Kangal’a satıldığı belirlendi. Kangal’ın hesabından 25 milyon liranın S.T’ye, 600 bin liranın ise emlakçıya gönderildiği tespit edildi. Söz konusu gelişmeyi emlakçı E.K. de doğruladı.