ABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme: Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndansoruşturma izni talep etmişti.

TGRT ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında soruşturmadaki son gelişmeyi açıklayan Gazeteci Fuat Uğur, İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izni talebi kapsamında Mansur Yavaş’a savunma yapması için 1 hafta süre verdiğini açıkladı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de Mansur Yavaş'ın ekibinin soruşturma izninden haberdar olduklarını fakat 1 hafta süre konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

ABB KONSER SORU Ş TURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.