Haberler > Gündem > "7 senede 45 dosyanın 23'üne izin verilmemiş" Mansur Yavaş için soruşturma izin çıkacak mı?

"7 senede 45 dosyanın 23'üne izin verilmemiş" Mansur Yavaş için soruşturma izin çıkacak mı?

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma izni talep edilmesine ilişkin, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Atik "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş hakkında eylül ayı sonu itibariyle 45 dosyada işlem yapılmış. Bu dosyalardan 11'i kapatılmış. 3 ayrı dosyada soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiş" dedi.

HABER MERKEZİ -  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında da soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığından izin istedi.

ABB'ye yönelik soruşturma ve Yavaş için soruşturma talep edilmesi konuları TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında masaya yatırıldı. 

YAVAŞ HAKKINDA 45 DOSYADA İŞLEM

Soruşturma izninin Yavaş hakkındaki ilk ya da son işlem olmadığını belirten TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş hakkında eylül ayı sonu itibariyle 45 dosyada işlem yapılmış. Bu dosyalardan 11'i kapatılmış. 3 ayrı dosyada soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiş" ifadelerini kullandı. 

"CHP VE ABB'NİN 'SİYASİ OPERASYON' İDDİASI YANLIŞ"

Soruşturmaları 'siyasi operasyon' olarak değerlendiren muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Atik "Bu rakamlara bakıldığında CHP'nin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iddia ettiği gibi siyasi bir operasyon iddiası olmadığı görülüyor" açıklamasında bulundu. 

"CHP MANSUR YAVAŞ'I YALNIZ BIRAKTI"

Atik, "Ankara Büyükşehir Beledi Başkanlığı önüne giden eylem yapan tek bir CHP'li görmedik" dedi. 

TAN TAŞÇI KONSERİNDE BÜYÜK TEZAT

Soruşturmaya neden olan konserlere dikkat çeken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Hacı Ali Bozkurt ve Haluk Erdemir ismi iddianamenin her yerinde. 30 Ağustos Tan Taşçı konseri için Taşçı'ya 41 milyon 950 bin TL yazılıyor. Tan Taşçı ben 2.5 milyon TL aldım diyor. 34 milyon 617 bin TL Taşçı'ya ödenmiş gibi gösteriliyor" sözlerine yer verdi. 

"KONSER İŞLERİ 3 ŞİRKETE GİDİYOR"

Küçük "Bu konser işleri 3 şirkete gidiyor. 154 milyon TL bir kamu zararı var. 24-30 Ağustos'ta 2 sahne kuruluyor. Biri 16 milyon TL diğeri 48 milyon TL'ye kuruluyor. 10 günde yüzde 300 enflasyon oluyor mu?" şeklinde konuştu. 

