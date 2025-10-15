Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.

