Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin görüntüler de yer aldı.
