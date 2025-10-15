Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman'a yurtdışı çıkış yasağı

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı
Gündem Haberleri

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden çeşitli suçların işlendiği, denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile ’nitelikli dolandırıcılık’, ’vergi kaçakçılığı’ suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı - 1. Resim

AHMET KIRMAN'A YURTDIŞI YASAĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması’ ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’ suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.

